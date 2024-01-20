Курская область, 20 января, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Вечером 20 января со стороны Украины было обстреляно село Вишнево Беловского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, пострадавших среди жителей нет. Известно, что взрывом были выбиты окна в спортивном зале и столовой местной школы.

К восстановительным работам в селе приступят, как только позволит обстановка, заверил глава Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января жителей Курской области оповещали о ракетной опасности. Гражданам рекомендовали укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам. Спустя 12 минут власти сообщили об отбое опасности.

В ночь на 15 января российские средства ПВО уничтожили три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» в небе над Курской областью. Ликвидация объектов ВСУ произошла над Фатежским районом. Также силы ПВО отработали над Курском и Курским районом.

В Курской области 14 января житель посёлка Тёткино Глушковского района получил осколочное ранение в результате атаки ВСУ беспилотниками. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. В результате атаки в посёлке в двух домах выбило окна, власти пообещали посодействовать в ремонте.