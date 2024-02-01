Москва, 1 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 68 украинских беспилотников, заявил 1 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Куденко/РИА Новости

По его словам, 68 украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в районах населённых пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка ЛНР, Ясиноватая, Макеевка ДНР, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 30 января средствами ПВО РФ была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 21 дрон был перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами.

Также 30 января в Минобороны проинформировали, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.