Алма-Ата, Казахстан, 2 февраля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. За прошедший 2023 год рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить порядка 3,5-4%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024: Industry X в Казахстане.

Иван Шилов ИА Регнум

«В условиях санкционного давления, реального давления, по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, рост (ВВП. — Прим. ред.) составил 3,5%, возможно, это будет чуть больше, — до 4%. Это выше среднемирового значения развитых стран и в Европе, если судить по оценкам Всемирного банка, опубликованным в январе», — сказал Мишустин.

Глава российского кабмина добавил, что Россия также за минувший год достигла хороших показателей по промышленному производству, в особенности в обрабатывающем секторе.

Вместе с тем премьер-министр РФ отметил рекордно низкий уровень безработицы в России.

Как передавало ИА Регнум, 30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменён в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. Также, по оценке главного экономиста МВФ, в своём прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.

Также эксперты МВФ пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне, они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025 году. Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6% соответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января на брифинге назвал прогноз МВФ о росте российской экономики любопытной информацией.

Президент РФ Владимир Путин 1 января заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. На встрече с предпринимателями в Хабаровске 11 января глава государства отмечал, что рост российской экономики по итогам 2024 года может составить более 4%. В октябре 2023 года глава государства заявлял, что Россия уже полностью преодолела экономический спад 2022 года.

По итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отметил президент на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Он назвал такой результат удивительным и отметил, что он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.