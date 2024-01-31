Москва, 31 января, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января на брифинге назвал прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о росте российской экономики в 2024 году до 2,6% любопытной информацией.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах. Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что эта информация, безусловно, небезынтересна.

Как передавало ИА Регнум, 30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. Также, по оценке главного экономиста МВФ, в своём прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.

Также эксперты МВФ пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне, они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025 году. Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ВВП РФ по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. На встрече с предпринимателями в Хабаровске 11 января глава государства отмечал, что рост экономики России по итогам 2024 года может составить более 4%.