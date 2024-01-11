Хабаровск, 11 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Удивительный результат показала российская экономика: по итогам 2023 года она стала первой в Европе, обогнав ФРГ, и пятой в мире, подчеркнул российский президент Владимир Путин 11 января в Хабаровске в ходе встречи с представителями бизнеса.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Удивительный результат, поскольку РФ «со всех сторон душат, давят», — подчеркнул глава государства в Тихоокеанском госуниверситете.

Президент отметил, что, вероятно, рост ВВП России по итогам года будет больше 4%.

«Вот мне Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. ред.) сказал перед отъездом сюда, падение мы всё время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2% <…> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП», — сказал президент.

Путин указал, что в итоге по объёму экономики в целом по паритету покупательной способности Россия уже обогнала Германию и вышла на первое место в Европе и на пятое в мире.

Однако, что касается показателей в расчёте на душу населения — ещё есть над чем работать и надо стараться, добавил президент России.

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Также российский лидер сделал ряд других важных заявлений.

Повышение ставки ЦБ и судьба рыбной ввозной пошлины

Поясняя необходимость повышения ключевой ставки Центробанка, глава государства заявил, что данное решение носит временный характер и по мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться.

Дальневосточный бизнес поинтересовался возможностью повышения ввозной пошлины на рыбную продукцию для повышения конкурентоспособности российского рыболовства, на что российский лидер напомнил об опасности резкого увеличения цен для потребителей, но вопрос пошлин прорабатывается.

Цена яиц и куриного мяса и суперлиберальный подход

В ходе общения предпринимателей с президентом России в Хабаровске не обошлось и без «яичной» темы. Глава государства объяснил рост цен на яйца в РФ тем, что люди их стали больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.

«В связи с реальными располагаемыми доходами населения немного, но доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум — и цены полетели», — заявил российский лидер.

Комментируя дальневосточный льготный режим, президент подчеркнул, что суперлиберальный подход, согласно которому все российские регионы нужно поставить в равные условия, для России не подходит. Президент уточнил, что условия необходимо точечно создавать и затем работать, и в целом это получается.

Тепличный комплекс Чукотки, базилик и «етти»

Накануне, 10 января, глава государства впервые посетил Чукотский автономный округ, отметив, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Санкт-Петербурга.

В программу главы государства входило знакомство с работой круглогодичного тепличного комплекса семьи Макатровых, являющегося резидентом ТОРа «Чукотка». Современное фермерское хозяйство позволяет выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты и обеспечивать ими, в частности, детские сады и школы региона.

В новых теплицах установлены метеостанция, система климат-контроля и автоматического полива. Путину пришёлся по душе базилик.

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«Травка вкусная, запах такой приятный», — отозвался он на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

А во время встречи с жителями Анадыря главу государства поприветствовали на эскимосском языке словами «етти», что означает ты пришёл, и «куякамси» (здравствуйте).

Мода на многодетность и продление федеральных программ

Отвечая отцу пятерых детей Егору Верещагину, Владимир Путин отметил, что многодетность становится модной.

«По опросам общественного мнения, в 2022 году 60 процентов мужчин России и 70 процентов женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Такой настрой на большую семью — он постоянно укрепляется, подрастает», — подчеркнул российский лидер.

Также он поддержал предложение об освобождении многодетных семей от налога на единственное жильё и поручил правительству РФ проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобилей вне рамок семейного капитала.

Местных жителей интересовали и другие темы. В частности, на встрече с президентом говорили о повышении транспортной и медицинской доступности, поддержке многодетных семей Чукотки и других регионов Дальнего Востока, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по региону. Педагоги узнали, что государство намерено продлить программу «Земский учитель» до 2030 года.

Когда разговор зашёл о федеральной программе развития внутреннего туризма, российский президент отметил большой рост турпотока в регионы Крайнего Севера.

«В 2022 году был рост плюс 15 процентов, а в прошлом году — 41 процент, то есть рост серьёзный», — подчеркнул глава государства.

Спортивный вопрос

По поводу «спортивного» вопроса предпринимательницы Гаяне Прытковой Владимир Путин отметил, что на физические занятия он тратит ежедневно минимум два часа. По словам президента, вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом — один из важнейших социальных показателей развития общества.

В завершение поездки на Чукотку президент провёл отдельную встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. Губернатор, в частности, доложил об улучшении обстановки с внутренними перелётами.

«Наша цель — чтобы раз в неделю из любого населённого пункта в Анадырь можно было улететь. Сейчас это в некоторых населённых пунктах не так — две недели и более. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было раз в неделю», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент 10–11 января работает в самых отдалённых регионах Дальневосточного федерального округа — Чукотке и Хабаровском крае, а в будущем российский лидер намерен побывать на Курильских островах.

В Хабаровске президент ознакомился с презентацией долгосрочных планов социально-экономического развития дальневосточных городов в Тихоокеанском госуниверситете, пообщался с местными предпринимателями и провёл отдельную встречу с губернатором края Михаилом Дегтярёвым. Кроме того, Владимир Путин посетит местную мультипликационную студию.

Поездка Путина в Якутию сорвалась по погодным условиям.