Брюссель, 30 января, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне, они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025 году. Обновление к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики было опубликовано 30 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«По сравнению с прогнозом от октября 2023 года темпы роста ВВП в 2024 году были пересмотрены в сторону понижения на 0,3 процентного пункта, в основном в связи с более слабыми, чем ожидалось, показателями 2023 года», — отметили эксперты.

Прогноз на 2025 год был понижен на 0,1% по той же причине, добавили эксперты.

Темпы роста ВВП стран еврозоны в 2023 году составили лишь 0,5%, это объясняется в первую очередь конфликтом на Украине, полагают в МВФ.

При этом в фонде заявили, что ожидают постепенного восстановления экономик стран еврозоны, роста реальных доходов, роста потребления и снижения инфляции.

Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6% соответственно.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 января глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив показатели «Большой семёрки».

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что ВВП РФ по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. На встрече с предпринимателями в Хабаровске 11 января глава государства отмечал, что рост экономики России по итогам 2024 года может составить более 4%. В октябре 2023 года глава государства заявлял, что Россия уже полностью преодолела экономический спад 2022 года.

По итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отметил президент на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Он назвал такой результат удивительным и отметил, что он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.