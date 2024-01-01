Москва, 1 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. ВВП России по итогам 2023 года вырос на 3,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего уже не осталось, существует только на подачки. Все руководители ездят с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов», — отметил российский лидер, добавив, что в России совершенно другая ситуация.

Глава государства уточнил, что по последним подсчётам в 2022 году экономика России опустилась на 1,2%, при этом в 2023 году ВВП страны вырос на 3,5%.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Российский лидер добавил, что рост ВВП в 3% по итогам года станет хорошим результатом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед российской экономикой в настоящий момент стоит задача сохранить нынешние темпы роста, а для повышения показателей необходимо «компенсировать многие пробелы».

При этом в ноябре 2023 года министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что ВВП по итогам 2023 года может вырасти более чем на 3%. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил 6 декабря, что рост ВВП России по итогам года прогнозируется на уровне 3%.