Вашингтон, 30 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Экономика России растёт лучше, чем прогнозировалось, заявил 30 января на спецбрифинге для журналистов главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общая картина определённо такова, что российская экономика растёт лучше, чем мы прогнозировали», — сообщил он.

Так, 30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. Также по оценке главного экономиста МВФ, в своём прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.

Гуринша пояснил, что даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть.

Как передавало ИА Регнум, эксперты МВФ пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне, они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025 году.

Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ВВП РФ по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. На встрече с предпринимателями в Хабаровске 11 января глава государства отмечал, что рост экономики России по итогам 2024 года может составить более 4%.

По итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отмечал президент. Путин назвал такой результат удивительным, он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.