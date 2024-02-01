Москва, 1 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, отразив четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на данном направлении. Об этом 1 февраля на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники28,42,54, 93 механизированных, 81 аэромобильной, 5 штурмовой, 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ <…> Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны добавили, что ВС РФ успешно отразили четыре атаки штурмовых групп 22 механизированной, 46 аэромобильной, 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие «Гиацинт-Б», пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также склад боеприпасов, уточнили в министерстве.

Днём ранее Конашенков проинформировал, что на данном направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 310 военных, один танк и три бронемашины.

30 января Конашенков сообщил, что на донецком направлении ВСУ потеряли два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

Конашенков уточнил, что бои шли у сёл Красное, Андреевка, Новомихайловка, Георгиевка и посёлка Курдюмовка в ДНР.

Вместе с тем 30 января в Минобороны сообщили о поражении склада горючего ВСУ и радиолокационной станции ЗРК IRIS-T. В минувшие сутки силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, а также улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, отметили в ведомстве. На краснолиманском направлении потери противника составили до 290 человек, на донецком направлении — до 310 человек.

Российские военные заняли на этом направлении более выгодные рубежи. Подразделения Южной группировки войск действовали при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отмечал представитель ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Конашенков доложил, что ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на херсонском направлении.

По его словам, на указанном направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.