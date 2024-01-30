Москва, 30 января, 2024, 13:11 — ИА Регнум. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 310 бойцов на донецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 30 января на брифинге.

РИА Новости/Евгений Биятов

По данным ведомства, противник также потерял два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и две гаубицы «Мста-Б».

Российские военные заняли на этом направлении более выгодные рубежи. Подразделения Южной группировки войск действовали при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

Бои шли у сёл Красное, Андреевка, Новомихайловка, Георгиевка и посёлка Курдюмовка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, экипажи БМП создают огневые заслоны для движения российских военных у села Клещеевка на артёмовском участке. Заслоны позволяют пехоте занимать более выгодные позиции, проводить ротацию и получать тактическое преимущество, рассказали бойцы.