Москва, 31 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на херсонском направлении, сообщил 31 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

U.S. Air Force

По его словам, на указанном направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были уничтожены зенитный ракетный комплекс «IRIS-T» производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан», а также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136 районах.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили на херсонском направлении три моторных лодки украинских боевиков. Изначально дрон точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две моторные лодки противника. Уцелевшие боевики, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки, уточнили в Минобороны РФ.