Москва, 30 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили склад горючего ВСУ и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Об этом 30 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ в течение суток поражены склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ», — сказал Конашенков.

Он также добавил, что российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что силами артиллеристов Воздушно-десантных войск уничтожены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Российские бойцы стреляли на расстояние до 20 км от позиций противника. Обнаружение складов ВСУ и дальнейшая корректировка огня гаубиц велись при помощи дронов.