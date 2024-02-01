Москва, 1 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS и два склада горючего ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 1 февраля в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, отразив четыре атаки ВСУ. На краснолиманском направлении были отражены три атаки штурмовых групп противника, российские войска улучшили положение по переднему краю на этом направлении. За минувшие сутки ВС России уничтожили 68 беспилотников ВСУ, сбили 20 авиационных управляемых ракет и 18 снарядов РСЗО HIMARS.

31 января Конашенков сообщал, что российские войска уничтожили склад горючего противника, а также ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения целей «Пеликан». Ещё один склад, а также радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T, были уничтожены днём ранее, 30 января.