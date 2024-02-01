Москва, 1 февраля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. Об этом 1 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Слаженными действиями подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества», — сказал Конашенков.

Он добавил, что отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

ВСУ за сутки потеряли более 290 военных, один танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Конашенков сообщил, что потери ВСУ за сутки на краснолиманском направлении составили до 280 военных, а также две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районах Григоровки и Дзержинского в ДНР.