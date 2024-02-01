Москва, 1 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Членство в Международном уголовном суде (МУС) является суверенным правом Армении. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба парламента Армении/РИА Новости

«Это суверенное право Армении. Для нас важно, чтобы такие решения не сказывались на наших отношениях, которыми мы дорожим», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 1 февраля Армения официально присоединилась к МУС и стала его полноправным членом. 14 ноября 2023 года Ереван официально сдал на хранение ратификационную грамоту Римского статута.

3 октября парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. Документ поддержали 60 депутатов. В конце сентября Ереван предложил Москве подписать двухсторонний договор для юридического решения по вопросу Римского статута. В ответ на это Москва напомнила, что не признаёт МУС и не является участником Римского статута.

В Кремле планы Еревана по присоединению к МУС назвали враждебными. В МИД отмечали, что ратификация договора негативно отразится на российско-армянских отношениях, так как МУС в марте выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

В отношении судей МУС в России возбуждено уголовное дело. Под уголовное преследование в связи с этим решением трёх судей МУС попал и прокурор ведомства.