Ереван, 2 ноября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Армения предложила России подписать соглашение, которое позволит обойти Римский статут Международного уголовного суда (МУС), заявил на брифинге 2 ноября вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — заявил Аршакян.

Он напомнил, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение, чтобы межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах. Аршакян добавил, что ответа со стороны России Армения не получила.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в парламенте Армении состоялось голосование по вопросу ратификации Римского статута МУС. В результате за документ проголосовали 60 депутатов, против — 22. Своим решением Армения приняла заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. При этом Римский статут не ратифицировали ни Россией, ни США, ни Китаем, ни ещё несколькими десятками стран мира.

Ереван 28 сентября предложил Москве подписать двухсторонний договор для юридического решения по вопросу Римского статута. В ответ на это российская сторона напомнила, что Москва не признаёт МУС и не является участником Римского статута. В Кремле назвали враждебными планы Еревана ратифицировать Римский статут.

В МИД России также отмечали, что ратификация Римского статуса негативно отразится на российско-армянских отношениях, так как МУС в марте выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой.