Москва, 28 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. В Кремле не располагают деталями двухстороннего соглашения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС), предложенного России армянской стороной. Намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Москва не приветствует, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября журналистам.

KBC TV

В Армении прекрасно знают, что Россия не является участницей договора о Римском статуте МУС. Там прекрасно знают и то, что на основании этого статута принято «трудно укладывающееся решение» МУС о выдаче ордера на арест российского президента Владимира Путина, подчеркнул Песков.

«Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», — сказал представитель Кремля, комментируя действия Еревана.

Он назвал «чрезвычайно враждебным» по отношению к России решение Армении о ратификации Римского статута, а также сообщил, что не располагает деталями о предложенном Ереваном двухстороннем соглашении.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, поедет ли Путин в ближайшее время в Армению.

«Нет», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС). По словам представителя Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, это позволит развеять «опасения России», связанные с угрозой возможного ареста президента РФ в случае визита в эту страну.

1 сентября правительство Армении направило решение о ратификации Римского статута в парламент. Ратификация означает, что республика будет обязана выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги. Премьер-министр Никол Пашинян объяснил такой шаг напряжённой ситуацией на границе.

Римский статут, лежащий в основе работы МУС, не ратифицировали многие страны, включая Россию, США, Китай, Индию. В марте МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, до 2022 года входивших в состав Украины. В Кремле и МИД заявляли, что решения МУС являются юридически ничтожными, Россия не признаёт его юрисдикцию.