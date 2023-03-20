Москва, 20 марта, 2023, 19:46 — ИА Регнум. В отношении судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой, в России возбуждено уголовное дело. Под уголовное преследование в связи с данным решением судей МУС попал также прокурор ведомства. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

В СКР назвали имена фигурантов этого дела. В их числе прокурор МУС Карим Ахмад Хан и судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинес.

Как отметили в Следственном комитете РФ, в действиях судей МУС имеются признаки преступлений, классифицируемых статьями УК РФ о заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Как сообщалось, 17 марта на сайте МУС в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «совершении военных преступлений на Украине» и, в частности, в том, что они участвовали в «незаконном перемещении населения» с территории Украины. В вину Путину и Львовой-Беловой вменялась в том числе депортация детей из зоны военных действий.

Комментируя это решение МУС, российский МИД заявил, что решения данного суда не имеют никакого значения для России, так как она не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.