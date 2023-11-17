Ереван, 17 ноября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Армения в 2024 году официально присоединится к Международному уголовному суду, сообщила 17 ноября пресс-служба МУС.

«Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что 14 ноября 2023 года Республика Армения официально сдала на хранение ратификационную грамоту Римского статута. В МУС отметили, что страна станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы.

После этого, 15 ноября, секретарь МУС Освальдо Завала Гилер получил сообщение от министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, в котором сообщалось, что 3 октября 2023 года армянский парламент принял закон о ратификации Римского статута, подписанный 13 октября 2023 года президентом Республики. Закон вступил в силу с 17 октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. Документ поддержали 60 депутатов. В конце сентября Ереван предложил Москве подписать двухсторонний договор для юридического решения по вопросу Римского статута. В ответ на это Москва напомнила, что не признаёт МУС и не является участником Римского статута.

При этом Римский статут также не ратифицировали ни Россия, ни США, ни Китаем. В Кремле планы Еревана по присоединению к МУС назвали враждебными. В МИД отмечали, что ратификация договора негативно отразится на российско-армянских отношениях, так как МУС в марте выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.