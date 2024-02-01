Вашингтон, 1 февраля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Страны Европейского союза опасаются конфронтации с Россией в случае её победы в военном конфликте на Украине, поэтому склоняют Венгрию не блокировать выделение финансовой помощи Киеву. Об этом пишет американская газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Zhao Dingzhe/Global Look Press

В публикации говорится, что если Венгрия не одобрит в ЕС предоставление Украине 50 млрд евро, то Будапешт могут лишить финансирования, а также права голоса в Евросоюзе по нескольким вопросам.

По информации издания, подобные угрозы связаны с опасениями ряда лидеров Евросоюза касаемо безопасности их стран и всего сообщества.

Как передавало ИА Регнум, 31 января на брифинге МИД РФ официальный представитель министерства Мария Захарова призвала западных политиков перестать приписывать России «нездоровые фантазии» о возможном столкновении РФ и НАТО.

У России нет ни необходимости, ни желания на кого-либо нападать, добавила Захарова.

23 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Западу придётся за три-пять лет подготовиться к возможной войне с Россией. У западных стран есть несколько лет, поскольку Москве для начала войны также нужно время, отметил он.

Слова Писториуса представляют собой попытку европейских политиков «объяснить» своему населению бессмысленные траты на поддержку киевского режима, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале января 2024 года с заявлениями, аналогичными сделанному Писториусу, выступала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.

У России нет никаких причин воевать со странами НАТО, отмечал ранее президент Владимир Путин.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, это западные страны делают из России противника.