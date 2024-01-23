Берлин, 23 января, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Странам Запада в течение трёх-пяти ближайших лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией. С таким призывом 23 января выступил министр обороны Борис Писториус.

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa

«Военные эксперты исходят из того, что России потребуется несколько лет, чтобы быть в состоянии [начать военные действия]. Это только оценка, точно никто не знает. И это время — следующие 3–5 лет — мы должны использовать, чтобы интенсивно вооружаться», — заявил он в эфире телеканала ZDF.

По словам Писториуса, он имеет в виду не подготовку к какому-то конкретному нападению, а подготовку к угрозе, о которой «не знаешь, произойдёт ли она и когда». Это, по его словам, говорит о необходимости всегда быть во всеоружии, что и делают Германия и её союзники по НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал Запад готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его утверждению, из-за якобы возросшей угрозы этого западным государствам нужно создать систему, позволяющую обучить военному делу как можно большее количество людей на случай войны, независимо от того, произойдёт она или нет.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО. Глава государства также назвал фигурой речи такие слова президента США Джо Байдена.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 декабря 2023 заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что это именно Запад делает противника из России.