Таллин, 15 января, 2024, 21:36 — ИА Регнум. ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО, заявила в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По оценкам нашей разведки, это произойдёт через три-пять лет, это будет в значительной степени зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — сказала она.

Как говорится в материале, речь идёт о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять Вооружённым силам РФ. Прогноз основывается на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня.

В Таллине полагают, что в этом случае Эстония, а также два соседних государства Прибалтики окажутся наиболее уязвимой частью НАТО. Каллас отметила, что с точки зрения стран Прибалтики у России достаточно сил, чтобы оказать «реальное военное давление».

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий таблоид Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, написал, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. По данным издания, в «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

По данным издания, эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года на фоне активного наступления России на позиции ВСУ. В минобороны Германии ожидают, что украинская армия отступит к июню 2024 года. По утверждению издания, наиболее вероятным местом возможного столкновения России и НАТО может стать Сувалкский коридор.

Комментируя публикацию Bild, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что НАТО нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну. По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с публикацией отметил, что подобные сообщения являются попыткой создать хайп и быть на слуху. Сенатор добавил, что к спецслужбам Германии можно относиться по-разному, но, в случае разработки таких планов, они едва ли «допустили бы утечку таких данных».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 января не стал комментировать статью, опубликованную Bild. Он отметил, что это издание не гнушается публикацией уток.

В Минобороны Германии позднее заявили, что «секретный документ», о котором идёт речь, представляет собой одну из возможных легенд учений армии страны и НАТО.