Москва, 23 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Западу нужно готовиться к военному конфликту с Россией, показывают попытку европейских стран как-то объяснить своему населению бессмысленные траты на поддержку киевского режима, сообщил 23 января журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отметив, что лидеры стран ЕС буквально наперегонки заявляют об эфемерной опасности, якобы исходящей от России, он напомнил о тратах европейцев на помощь Киеву.

«И в своё время президент [США Джо] Байден назвал это инвестицией в понимании американцев, но если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер», — заявил Песков.

Теперь руководителями европейских стран приходится срочно накачивать своё общественное мнение. Они занимаются тем, что придумывают внешнего врага. Россия — «идеальный» внешний враг для Западной Европы, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Писториус заявил, что Западу придётся за три-пять лет готовиться к возможной войне с Россией. У западных стран есть несколько лет, поскольку Москве для начала войны также нужно время, заявил он.

По его мнению, Берлин должен понять, что существует риск прямого военного конфликта с Россией. Министр призвал укреплять собственные вооружённые силы. По его словам, аналогичная задача стоит и перед другими странами НАТО.