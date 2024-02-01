Дублин, 1 февраля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского вынудили воздержаться от увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Весь высший эшелон осаждённой украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку», — написал журналист в социальной сети X.

С точки зрения обозревателя, инцидент говорит о «катастрофическом» характере сложившейся в Киеве политической реальности.

В завершении Боуз добавил, что «часики тикают».

Как сообщало ИА Регнум, 29 января украинские политики и журналисты заявили о снятии с должности главкома ВСУ Залужного. После появления слухов об увольнении генерала в Киеве началась паника. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров появившуюся информацию не подтвердил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что слухи об отстранении Залужного от командования ВСУ указывают на агонию киевского режима. Ранее глава киевского режима уже избавился от своей команды, пришедшей вместе с ним к власти, они «самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца», добавила дипломат.

Зеленский решением уволить Залужного мог создать для себя в его лице сильного политического конкурента, отметил киевский политолог Михаил Гончар. По словам эксперта, украинский лидер страдает бонапартизмом и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо.

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника республики написала, что в Киеве отложили увольнение главкома ВСУ по причине утечки информации о его отставке. По данным другого источника издания, одним из препятствий для правительства было отсутствие замены Залужному на посту военачальника.