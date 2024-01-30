Киев, 30 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский решением уволить главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного мог создать для себя в его лице сильного политического конкурента. Об этом заявил киевский политолог Михаил Гончар.

Иван Шилов ИА Регнум Валерий залужный и Владимир Зеленский

«Если бы вчерашний замысел (с отстранением главкома. — Прим. ред.) удался, то правительство своими руками сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти», — сказал эксперт Radio NV.

Гончар считает, что Зеленский страдает бонапартизмом, и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Этому способствует и стремление главы киевского режима вступить в конфликт с командованием ВСУ, уверен Гончар.

Как передавало ИА Регнум, западные СМИ сообщили о панике в Киеве после новости об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Британский политолог Марк Галеотти считает, что подобные слухи лишь подчеркивают раскол между правительством и армией Украины. Также само по себе это напряжение не сулит для страны ничего хорошего, поскольку оно реально дестабилизирует политическую обстановку.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в комментарии ИА Регнум заявил, что в случае, если данные украинских политиков и СМИ о попытке увольнения главкома украинской армии Валерия Залужного правдивы, то это вскрывает серьёзный конфликт внутри элит Украины. По его информации, разговор между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Залужным вчера действительно состоялся. Зеленский пытался сместить Залужного на фоне прибывшей в Киев ревизионной комиссии США, члены которой намерены проверить положение дел и получить отчёты о расходовании финансовых средств, предоставленных Украине, отметил Кот.