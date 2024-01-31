Москва, 31 января, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного со своего поста говорит о том, что киевский режим находится в агонии, заявила 31 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Главком ВСУ Валерий Залужный

«Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что системы управления на Украине в принципе нет, «там всё держится только вокруг кормушки, вокруг которой вся эта стая бегает, перемещаясь».

Дипломат также напомнила, что ранее глава киевского режима Владимир Зеленский уже избавился от своей команды, которая вместе с ним пришла к власти, они «самоуничтожают друг друга, и в этом деле пойдут до конца».

Как сообщало ИА Регнум, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза первым заявил об отставке Залужного. Об этом он написал вечером 29 января в соцсетях. Вслед за Берёзой парламентарий Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что Залужному объявили о его отставке, но сам указ ещё не готов. Он добавил, что Залужному предлагали стать послом, но он отказался.

Британский журнал Economist, ссылаясь на источники, утверждал, что Зеленский предложил Залужному пост секретаря СНБО Украины, но тот не согласился. Отмечалось также, что Буданов от поста главкома ВСУ «отказался в последний момент».