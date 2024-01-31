Симферополь, 31 января, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над акваторией Чёрного моря 17 украинских ракет и ещё три над Крымом, сообщила 31 января пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Mil.ru

«Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и еще три над Крымским полуостровом. Обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе населённого пункта Любимовка в Крыму.

Повреждений авиационной техники нет, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 31 января, что система ПВО уничтожила воздушную цель над городом, обломки упали на пустырь в районе Любимовки.

Как минимум за два часа до воздушной атаки на полуостров недалеко от Крыма курсировали разведывательные самолёты Великобритании, Италии и США. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.