Москва, 31 января, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Разведывательные самолёты Великобритании, Италии и США курсировали недалеко от Крыма как минимум за два часа до воздушной атаки на полуостров. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, согласно этим данным, за два часа до сирен воздушной тревоги в Крыму над Румынией вблизи черноморского побережья летали противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС США, самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на E-550A (на базе Gulfstream G550) итальянских ВВС.

Немного ранее здесь же летал американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 31 января, что система ПВО уничтожила воздушную цель над городом, обломки упали на пустырь в районе Любимовки.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 30 января средствами ПВО была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 21 дрон был перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами.

Больше всего беспилотников (11) ВСУ направили в Крым. Один из дронов был сбит над акваторией в районе Бельбека в Севастополе. Развожаев сообщил, что пострадавших не было.