Севастополь, 31 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В Севастополе работает система ПВО, сообщил 31 января губернатор города Михаил Развожаев.

MOD Russia/Global Look Press

«Просьба всем сохранять спокойствие», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 30 января средствами ПВО была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 21 дрон был перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами.

Больше всего беспилотников (11) ВСУ направили в Крым. Один из дронов был сбит над акваторией в районе Бельбека в Севастополе. Развожаев сообщил, что пострадавших не было.

31 января в Минобороны также сообщали об уничтожении беспилотников ВСУ над Белгородской и Псковской областями. Также в ведомстве проинформировали, что за минувшие сутки силы ПВО сбили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и 81 украинский беспилотник.