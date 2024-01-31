Брюссель, 31 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Министры обороны стран-членов ЕС договорились, что до конца лета 2024 года в Евросоюзе будут подготовлены ещё 20 тысяч военнослужащих ВСУ, заявил 31 января глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

(сс) European Parliament

Общее число военных ВСУ, подготовленных в Евросоюзе, достигнет 60 тысяч, отметил он.

«К настоящему моменту мы практически выполнили своё обещание, обеспечив подготовку 40 тысяч военных для Украины. Сегодня мы приняли решение подготовить ещё 20 тысяч (военнослужащих — Прим. ред.) до конца лета», — сказал глава дипломатии ЕС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 31 января Боррель также заявил, что за время проведения специальной военной операции России на Украине страны ЕС передали Киеву оружие на сумму в 28 млрд евро.

США и их союзники обучили в общей сложности 118 тысяч бойцов ВСУ, заявил 23 января представитель армии США в Европе и Африке Марти О’Доннелл. Он уточнил, что США подготовили около 18 000 человек, ещё около 16 300 — Германия. По данным американских СМИ, с февраля 2022 года США выделили Украине более 44 млрд долларов на военные расходы.

Великобритания и союзники в рамках многонациональной учебной операции Interflex и других программ подготовили свыше 38 тысяч военнослужащих ВСУ, сообщили в британском военном ведомстве 24 января. Четыре тысячи человек прошли специальные курсы по обучению медиков, военных инженеров и морпехов, остальные — программу подготовки пехоты.

Ранее военнослужащие ВСУ и их западные инструкторы неоднократно жаловались корреспондентам российских и европейских СМИ друг на друга. В частности, французская газета Le Monde сообщала, что местные инструкторы обучили порядка 2000 военнослужащих ВСУ на курсах сроком от трёх недель до двух месяцев. Считалось, что этого будет достаточно для обучения, но дисциплина у обучающихся, по словам инструкторов, была слабой, и, по заявлению одного из французских военных, бойцы ВСУ «бросались вперёд, как стадо, и громко кричали».

В декабре 2023 года бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что украинские военные не обучены даже азам стратегии и ввиду этого ВСУ не смогут грамотно распорядиться выделенными США средствами.

При этом в октябре 2023 года боец ВСУ, взятый в плен российскими военными, рассказал, что их обучали в Германии американские инструкторы, но обучение ничем не отличалось от подготовки непосредственно на Украине.