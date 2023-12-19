Вашингтон, 19 декабря, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Украинские военные не обучены даже азам стратегии, выделенные США средства не помогут им грамотно воспользоваться этим, заявил в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой на личном YouTube-канале бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга Гарри Табах.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Офицер недоумевает, как выделенные США средства помогут украинцам без базовых знаний в их контрнаступлении.

«Ни одной книжки военной не прочли, у них всё контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление. С этой помощью вы проиграете. Потому что это не помощь, а подстава», — сказал Табах.

Украинцам, по его словам, не стоит особо полагаться на денежную помощь от западных союзников. Средства не получится потратить на действительно нужные для ВСУ виды вооружений, в том числе авиацию и ПВО, добавил бывший чиновник НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил о подписании в Киеве стратегии менеджмента системы военного образования по требованиям НАТО и ЕС. Она поспособствует решить проблемы и распределить полномочия на Украине, считает он.

В Минобороны РФ 16 декабря привели слова взятого в плен украинца, который рассказал, что до попадания в зону боевых действий ни разу в жизни не держал в руках автомат. По его словам, украинские военные не имеют необходимой подготовки, а командование ВСУ использует своих подчинённых как расходный материал.

Воюющий на стороне киевской армии журналист Кирилл Сазонов считает, что глава Белого дома Джо Байден может попытаться использовать тему мирных переговоров между Украиной и Россией ради поддержки со стороны электората США. Может так случиться, и назовут это «перемогой», сказал журналист.