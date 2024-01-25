Лондон, 25 января, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Великобритания и союзники в рамках многонациональной учебной операции Interflex и других программ подготовили свыше 38 тысяч украинских военнослужащих, сообщило британское оборонное ведомство 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВС Британии и международные партнёры подготовили более 38 тысяч украинцев», — говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства обороны в социальной сети X.

Отмечается, что четыре тысячи человек прошли специальные курсы по обучению медиков, военных инженеров и морпехов, остальные — программу подготовки пехоты.

Как передавало ИА Регнум, 23 января представитель американских вооружённых сил в Европе и Африке Марти О’Доннелл в интервью Associated Press сообщил, что Соединённые Штаты Америки и их союзники уже подготовили и обучили свыше 118 тысяч бойцов ВСУ, из них 18 тысяч прошли обучение в США, ещё более 16 тысяч — в Германии. По его словам, в настоящий момент подготовку проходят ещё около 1500 украинцев.