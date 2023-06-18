Париж, 18 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Французские военные инструкторы обучили порядка 2 тыс. военнослужащих ВСУ на краткосрочных курсах и рассказали неудобные подробности подготовки. Об этом сообщило французское издание Monde.

Ministry of Defense of Ukraine Тренировка солдат ВСУ

Журналисты отметили, что после провала украинского контрнаступления, многие стали рассказывать о плохой подготовке военнослужащих. Курсы длились от трёх недель до двух месяцев. Считалось, что этого будет достаточно для обучения.

Как сообщил один из французских инструкторов, на подготовку привозили украинских военных разного возраста: от молодых до 50-летних мужчин. Также были женщины. Дисциплина у обучающихся была плохой, что проявлялось во время учебных заданий.

«Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали», — рассказал инструктор.

При этом он отметил, что имевшие опыт военные опасались беспилотников, постоянно смотрели в небо, а также искали укрытие. Инструкторов удивило желание обучающихся научиться окопному бою и стрелять с расстояния 200 метров. Преподаватели решили, что это остатки советского опыта ведения войн.

Французское командование запретило инструкторам заводить дружеские отношения с украинцами и сохранять контакты с ними после обучения. Это сделали для того, чтобы уберечь психику западных военных от новостей о скорой гибели военнослужащих ВСУ. Как показала практика, почти половина украинцев, прошедших курсы по западным программам, погибают за считанные месяцы.

«Из остававшихся на связи 40% погибли в бою. Ситуация, которая может привести к посттравматическому стрессу», — сообщил французский военный изданию об опасностях для инструкторов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление с 4 июня. В Минобороны России отмечали, что украинская сторона так и не смогла добиться поставленных целей, но несёт большие потери. Так, по подсчётам российского ведомства на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 7,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин отметил, что соотношение потерь среди личного состава ВСУ в 10 раз больше, чем у российской армии.

Западные эксперты и СМИ также отмечают большие потери украинской армии и отсутствие успехов контрнаступления. Экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал это провалом. Он указал на то, что заявленные Киевом успехи таковыми не являются, так как относятся к занятию зданий на расстоянии многих километров от российской линии обороны.