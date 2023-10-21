Москва, 21 октября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Военнослужащих украинской армии в Германии обучают американские инструкторы, однако их обучение ничем не отличается от военной подготовки в ВСУ. Об этом 21 октября рассказал военнопленный украинских войск Александр Лыска.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

По словам пленного, которые привело «РИА Новости», вначале он проходил обучение в Житомире, а затем в Германии.

«Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии — тактическая медицина, стрельба… Всё то же самое, что и здесь. [Обучали] инструкторы американские», — сказал он.

Лыска отметил, что во время обучения украинские военнослужащие не знали должностей, званий и фамилий своих инструкторов. Военного ВСУ взяли в плен на запорожском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что российские военные одним ударом ликвидировали инструкторов из Великобритании и других стран НАТО, работавших с украинской армией в зоне СВО. Эксперт добавил, что вместе с ними удалось ликвидировать несколько сотен обучаемых инструкторами военных ВСУ.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил 1 октября, что Лондон обучит более 50 тысяч военнослужащих ВСУ до конца года. Он признал, что власти Британии начали обучение украинских военных «задолго» до начала российской спецоперации.