Москва, 31 января, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Россия призывает Соединённые Штаты положить конец безответственной и взрывоопасной линии Вашингтона по проблеме Корейского полуострова. Об этом говорится в опубликованном МИД РФ заявлении на сайте дипведомства.

Defense Ministry/Global Look Press

В МИД РФ отметили, что в последнее время наблюдается резкое нагнетание напряжённости на Корейском полуострове, которое представляет угрозу безопасности и стабильности всему северо-восточному региону Азии.

Причина обострения ситуации на Корейском полуострове лежит на США и их союзников, которые предпринимают провокационные шаги, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) в непосредственной близости от границ КНДР, пояснили в МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что стремление «коллективного Запада» во главе с США возложить ответственность за обострение ситуации в регионе на Пхеньян является «давней привычкой валить с больной головы на здоровую».

«На деле именно непрекращающиеся агрессивные провокации Вашингтона, Сеула и Токио вынуждают Пхеньян принимать обоснованные меры по обеспечению собственной обороноспособности и безопасности. Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом «индо-тихоокеанских стратегий» хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 10 января Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным противником» и наиболее враждебной для КНДР страной. Он подчеркнул, что Пхеньян не намерен провоцировать конфликт, однако также не собирается его избегать.

Лидер КНДР 28 декабря 2023 года отмечал, что стране следует активизировать усилия по подготовке к войне из-за «беспрецедентных происков» Соединённых Штатов и их сателлитов. Он уточнил, что Северная Корея будет расширять стратегическое сотрудничество с «антиимпериалистическими независимыми» странами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 января заявила, что новый виток напряжённости на Корейском полуострове произошёл из-за увеличения США и их союзниками военной активности в регионе. Дипломат отметила, что обострение ситуации в регионе в очередной раз показало, что методы использования силы и санкций не помогают разблокированию переговорного процесса и угрожают безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 января рассказал, что предложения России для стабилизации отношений КНДР и Южной Кореи лежат на столе переговоров и уже находятся в работе.

Вместе с тем 25 января американская газета New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США написала, что власти США не исключили возможности вооружённого конфликта между КНДР и Южной Кореей в течение ближайших месяцев.

По их словам, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы может начать военные действия против Республики Корея в ближайшие месяцы, так как его недавние заявления стали «агрессивнее».

При этом в администрации США отметили, что не усматривают риска начала полномасштабной войны на Корейском полуострове, так как КНДР, по их мнению, может нанести удары таким способом, который позволит избежать немедленной эскалации.

Американские чиновники также заявили, что Ким Чен Ын, возможно, стал чувствовать себя более уверенно на фоне растущего партнёрства КНДР и России.