Пхеньян, 10 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным противником» и наиболее враждебной для Северной Кореи страной. Такое заявление он сделал 10 января при посещении предприятий оборонной промышленности, его слова процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, КНДР необходимо укреплять обороноспособность и быть готовой к войне, для чего стране нужно иметь «подавляющую» силу.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наступил исторический момент, когда нужно охарактеризовать Республику Корея, которая долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию с целью свергнуть власть и режим КНДР, как самое враждебное для КНДР государство», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Северной Корее необходимо признать эту неизбежную и необратимую «реальность», чтобы правильным образом реагировать на изменения ситуации. Он также назвал Южную Корею «главным противником», нагнетающим «атмосферу конфронтации» и форсирующим наращивание военных сил.

Лидер КНДР подчеркнул, что Пхеньян не собирается провоцировать конфликт, однако также не собирается избегать войны.

«Если Республика Корея попытается использовать вооружённые силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности… то мы без колебания пустим в ход весь арсенал имеющих средств и сил, чтобы полностью уничтожить Республику Корея», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря Ким Чен Ын заявил, что КНДР следует активизировать усилия по подготовке к войне из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов. Он подчеркнул, что Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с «антиимпериалистическими независимыми» странами, в частности с Россией.

Лидер КНДР 21 декабря заявил, что недавний запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-18» говорит о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар в ответ на провокации в отношении республики. По словам Ким Чен Ына, права суверенных государств можно гарантировать только с помощью «могучей силы».