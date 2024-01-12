Москва, 12 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Новый виток напряжённости на Корейском полуострове стал результатом наращивания США и их союзниками военной активности в регионе. Об этом 12 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Navy Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного курса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что наблюдающееся сейчас обострение ситуации на Корейском полуострове ещё раз демонстрирует, что методы использования силы и санкций не только не помогают разблокированию переговорного процесса, но и угрожают безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Республика Корея является «главным противником» и самой враждебной для Пхеньяна страной. По его словам, Северной Корее нужно укреплять обороноспособность и быть готовой к войне.

Северокорейский лидер 28 декабря 2023 года заявил, что стране нужно активизировать усилия по подготовке к войне из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов. Он почеркнул, что КНДР намерена расширять стратегическое сотрудничество с «антиимпериалистическими» независимыми странами, включая Россию.