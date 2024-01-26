Вашингтон, 26 января, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Власти США не исключили возможности вооружённого конфликта между КНДР и Южной Кореей в течение ближайших месяцев. Об этом 25 января написала американская газета New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их словам, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы может начать военные действия против Республики Корея в ближайшие месяцы, так как его недавние заявления стали «агрессивнее».

При этом в администрации США отметили, что не усматривают риска начала полномасштабной войны на Корейском полуострове, так как КНДР, по их мнению, может нанести удары таким способом, который позволит избежать немедленной эскалации.

Американские чиновники также заявили, что Ким Чен Ын, возможно, стал чувствовать себя более уверенно на фоне растущего партнёрства КНДР и России.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным противником» и наиболее враждебной для КНДР страной. Он подчеркнул, что Пхеньян не намерен провоцировать конфликт, однако также не собирается его избегать.

Лидер КНДР 28 декабря 2023 года отмечал, что стране следует активизировать усилия по подготовке к войне из-за «беспрецедентных происков» Соединённых Штатов и их сателлитов. Он уточнил, что Северная Корея будет расширять стратегическое сотрудничество с «антиимпериалистическими независимыми» странами.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова12 января заявила, что новый виток напряжённости на Корейском полуострове произошёл из-за увеличения США и их союзниками военной активности в регионе. Дипломат отметила, что обострение ситуации в регионе в очередной раз показало, что методы использования силы и санкций не помогают разблокированию переговорного процесса и угрожают безопасности Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 января рассказал, что предложения России для стабилизации отношений КНДР и Южной Кореи лежат на столе переговоров и уже находятся в работе.