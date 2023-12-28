Пхеньян, 28 декабря, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Северной Корее следует активизировать усилия по подготовке к войне из-за беспрецедентных происков США. С таким призывом во второй день IX пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум

«Ким Чен Ын поставил боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению подготовки к войне», ― говорится в сообщении ЦТАК.

В заключительной речи глава КНДР указал на серьёзную военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове, накалившуюся до предела из-за «беспрецедентных происков» США и их сателлитов против республики.

Северокорейский лидер также заявил, что Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с «антиимпериалистическими независимыми» странами, в частности с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря официальный представитель министерства обороны КНДР заявил, что Пхеньян расценит как объявление войны вмешательство в работу спутников КНДР и попытки США нейтрализовать первый разведывательный спутник и ответит аналогичными действиями. Он подчеркнул, что враждебную и опасную позицию Космических сил США по отношению к спутнику КНДР нельзя игнорировать.

В Северной Корее 20 октября заявили о праве на превентивный удар по американскому бомбардировщику B-52, приземлившегося в Южной Корее после учений в регионе. В Пхеньяне объявили, что у США монополии на превентивный удар больше нет.