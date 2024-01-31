Москва, 31 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Ограничения, вводимые мировыми спортивными федерациями, являются ограничением прав человека, заявил 31 января на встрече с доверенными лицами кандидат в президенты России Владимир Путин.

«В олимпийской хартии записано, что спорт — это право человека. Любой спорт — право человека. Поэтому любые ограничения — это ограничения прав человека», — сказал он.

Мировой спорт сейчас устроен таким образом, что каждый шаг зависит от спонсоров, которые, в свою очередь, зависят от политических элит своих стран, отметил Путин.

У чиновников Всемирного допингового агентства в скором времени кончается срок полномочий, и они делают всё, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает, добавил он.

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