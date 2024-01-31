Москва, 31 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве 31 января.

Сергей Бобылев/ТАСС Камила Валиева

«Я понимаю всё, что связано с участием или неучастием, дискриминацией наших спортсменов высоких достижений в международных соревнованиях. Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно. Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Россия будет придерживаться принципов олимпизма и всячески поддерживать спорт, а также развивать собственные площадки. По его словам, без России крупные соревнования становятся ущербными.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение России золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.

Кроме того, от WADA и МОК звучат угрозы в адрес спортсменов, планирующих принять участие в Играх дружбы. Их пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причём уже этим летом в Париже.

В то же время Нарышкин отметил назревающую усталость мирового сообщества от откровенно проамериканских спортивных организаций.

Как указал директор СВР, спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. Да и слишком большое число стран Глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы.

Бойкота Игр точно не будет, заверил 21 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что на соревнованиях в России ждут свыше двух тысяч участников из более чем 100 стран, болельщиков и глав государств.

Вместе с тем Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную РФ золота в командном турнире по фигурному катанию. В ответ на это Олимпийский комитет России (ОКР) 30 января сообщил, что обжалует в CAS решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию.

В свою очередь в МИД РФ назвали дисквалификацию Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия продолжит отстаивать перед международными структурами права своих спортсменов, включая Валиеву. Москва оставляет за собой право подать апелляцию на такое «несправедливое и даже дикое решение», добавила дипломат.