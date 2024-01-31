Москва, 31 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Никому не удастся разрушить прочный фундамент российско-итальянских отношений, несмотря на приостановку практически всех направлений взаимодействия двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 31 января.

Global Look Press

Дипломат напомнила, что по вине Рима оказались заморожены большинство направлений двустороннего взаимодействия, а также полностью приостановлена работа отлаженных институциональных механизмов.

«Тем не менее мы уверены, что никому не под силу уничтожить без следа, отменить, перепрошить прочный фундамент российско-итальянских отношений, в основе которых взаимный интерес и симпатии народов друг к другу», — добавила Захарова.

Вместе с тем Захарова отметила, что отказ Рима от антироссийской политики и восстановление сотрудничество на основе взаимного уважения отвечало бы интересам обоим государствам.

В России не сомневаются, что народ Италии «с присущими ему мудростью, дальновидностью и здравомыслием» в конце концов осознает контрпродуктивность антироссийской политики, резюмировала представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, после начала специальной военной операции на Украине Италия присоединилась к антироссийским санкциям. 5 апреля итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что Италия полностью поддерживает санкционную политику ЕС в адрес России, включая антироссийские санкции.

В свою очередь новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони осенью 2022 года подтвердила намерение исполнять антироссийские санкции, несмотря на то, что это «трудно даётся Италии». Более того, в ноябре прошлого года Мелони в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что Киев «имеет право» на героизацию нацизма.

В конце декабря прошлого года глава Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что Россия была достаточно интересным рынком для Италии, но санкции сильно повлияли на сектор торговли. Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях.

Он напомнил, что Россия очень много покупала у средних и маленьких производителей, которые не так известны на международном рынке. Они могли экспортировать, потому что Россия предоставляла им логистику. Сейчас производители потребительских товаров и производители оборудования, которое составляло 40% экспорта из Италии, рискуют сильно пострадать.

По словам главы торговой палаты, поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а сейчас этот показатель упал до 0,9%.