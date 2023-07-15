Рим, 15 июля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Россия была достаточно интересным рынком для Италии, однако сейчас санкции сильно влияют на сектор торговли. Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях. Об этом в беседе с РИА Новости 15 июля заявил президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В Италии говорят, что ничего страшного нет, надо просто переориентироваться на другие страны. В реальности это не так», ― подчеркнул Пелаццо.

Он напомнил, что Россия очень много покупала у средних и маленьких производителей, которые не так известны на международном рынке. Они могли экспортировать, потому что Россия предоставляла им логистику. Сейчас производители потребительских товаров и производители оборудования, которое составляло 40% экспорта из Италии, рискуют сильно пострадать.

По словам главы торговой палаты, поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а сейчас этот показатель упал до 0,9%.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Евростата, товарооборот России и стран Евросоюза, при всех санкционных мерах ЕС, достиг максимума за восемь лет.

В 2022 году ввоз товаров из России в Европейский союз вырос на четверть и достиг 203,4 млрд евро. Это лишь на 230 млн евро меньше исторического максимума 2012 года. Европейский экспорт в Россию упал больше чем на 38%, что, впрочем, не помешало максимальному (с 2014 года) росту российско-европейского товарооборота.

В январе–августе 2022 года товарооборот с Россией нарастили три четверти стран ЕС. Сильнее всего этот показатель вырос у Болгарии (в 2,4 раза), Греции (в 2,3 раза), Словении — в два раза. Активнее стали торговать с Москвой Австрия и Чехия (в 1,8 раза), Венгрия и Италия (в 1,7 раза), Бельгия и Кипр (в 1,6 раза).

Как заявил вице-премьер России Андрей Белоусов, товарооборот между Россией и странами Евросоюза в апреле–декабре 2022 года сократился на треть, однако на южном направлении объём торговли, напротив, вырос в два раза.