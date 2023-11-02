Рим, 2 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была просто «вне себя», когда узнала, что провела разговор не с высокопоставленным африканским чиновником, а с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сообщил портал Affaritaliani со ссылкой источники.

Vox España

«В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. — ред.) Тало может полететь с плеч», — пишут журналисты.

Портал назвал ситуацию с розыгрышем «сенсационной ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян по такому деликатному вопросу, как украинский кризис».

Накануне российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что поговорили с Мелони, представившись африканским чиновником. Они подробно расспросили итальянского политика об Украине, контрнаступлении ВСУ и предпосылках к миру.

Комментируя ситуацию на Украине, премьер Италии признала, что так называемое украинское контрнаступление ничего не изменило. Кроме того, политик поведала, что Европа уже заметно устала от конфликта. По её мнению, военные действия могут затянуться на годы, если Запад не пойдёт на шаги для их завершения.

ВСУ не добились успеха в контрнаступлении, которое «принципиально ничего не изменило».

Как добавила премьер, Италия и её союзники близки «к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход».

В то же время Мелони рассказала, что Киев «имеет право» на героизацию нацизма.

Получившийся откровенным разговор Мелони с пранкерами вызвал бурную реакцию в самой Италии. В пресс-службе итальянского Совмина поспешили заявить, что офис дипсоветника Тало ввел в заблуждение некий «самозванец», и офис очень сожалеет, что пранкеры смогли поговорить с Мелони. В итоге дипсоветник Тало, по сути взяла на себя всю ответственность, указала итальянская газета la Repubblica.

При этом итальянская сторона сама перезвонила Вовану и Лексусу. Телефонный разговор Мелони с ними произошел во время её поездки на заседание Генассамблеи ООН.

La Repubblica также пророчит скорую отставку Тало.

В свою очередь произошедшее резко раскритиковал

бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте. По его словам, заявления Мелони об усталости от Украины — полный провал. Он также подчеркнул, что больше известия о взломе пранкерами протоколов безопасности правительства его смущает само содержание разговора.

Особенно Джузеппе Конте возмутился тем обстоятельством, что Мелони описывала украинский конфликт в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. Оказывается помимо решения продолжать поставки Киеву оружия и добиваться военной эскалации конфликта, у Италии есть другая позиция, которая должна предложить решение путём переговоров.

В заключение своего монолога Конте указал на последствия поведения Мелони: премьер в разговоре с пранкерами призналась, что ещё не нашла в себе смелости выставить на обсуждение эту другую позицию — о переговорах. По словам политика, за очевидную трусость теперь расплачиваются европейцы и жители Италии, а также жертвы конфликта на Украине.

Политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев 1 ноября в беседе с ИА Регнум напомнил, что западные политики давно говорят об усталости от ситуации на Украине, но это не значит, что они собираются отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

«Они (европейские политики. — Прим. ИА Регнум) говорят о неудачах контрнаступления ВСУ, о правительстве Зеленского, которое погрязло в коррупции. Таким образом они потихонечку сваливают ответственность за то, что происходит, на сам киевский режим», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, пугая Киев риторикой об усталости Европы, та тем самым подталкивает Украину к более активным военным действиям. А это очень плохо сказывается на фронте, где начинаются так называемые мясные штурмы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября 2023 года с пранкерами довелось разговаривать премьер-министу Испании Педро Санчесу. Полагая, что общается с одним из африканских политиков, тот заявил, что сильно переживает за зерновую сделку, однако выступил против подключения некоторых российских банков к SWIFT ради возобновления сделки.

Несколькими днями ранее разговор с российскими пранкерами главы МИД Финляндии стал предметом расследования. Говоря о помощи Украине, Элина Валтонен заявила, что Финляндия не будет передавать истребители. По её словам, страна поставляет Киеву столько военной техники, сколько может. Кроме того, она признала, что контрнаступление ВСУ продвигается не так быстро, как хотелось бы Западу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что в мае 2022 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш (младший из династии американских президентов) ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: «Ваша задача — убить как можно больше русских».