Рим, 6 апреля, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Италия полностью поддерживает санкционную политику ЕС в адрес России, как и новые подготовленные Евросоюзом антироссийские санкции. Об этом 5 апреля заявил журналистам итальянский премьер-министр Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Кроме того, он отметил, что Италия настаивает на проведении независимого расследования по событиям в украинском городе Буча.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в профильной ассоциации Netcomm предупредили, что итальянский бизнес потеряет до 800 млн евро в сфере онлайн-продаж из-за санкций ЕС против России, а также ответных мер Москвы.