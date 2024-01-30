Киев, 30 января, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам мог распространить либо его сторонники слухи о возможной отставке с целью сыграть на опережение, лишив такой возможности главу киевского режима Владимира Зеленского. К соответствующему выводу пришло украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По одной из версий, Зеленский в действительности мог принять решение об увольнении главкома ВСУ, об этом, вероятно, и узнали сторонники Залужного.

«Группа поддержки главкома решила сыграть на упреждение — обнародовать эту информацию ещё до того, как Зеленский подпишет или опубликует соответствующий указ», — написало издание.

Целью такого вброса могла стать организация общественного давления на украинского руководителя при содействии Запада для того, чтобы лишить Зеленского возможности уволить Залужного до официального заявления и подписания указа.

Другая версия подразумевает, что информация о решении уволить Залужного была заведомым «фейком». Такая акция могла быть нацелена на то, чтобы вынудить Зеленского публично опровергнуть это, лишив тем самым его такой возможности в случае существования подобных планов, считают авторы статьи.

Всё это может отсрочить отставку Залужного, если такой сценарий подразумевался, добавили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сказала о слухах возможной отставки Залужного лишь, что «чем скорее это произойдёт», тем больше шансов у Украины будет «вырваться из ада». По словам парламентария, главком ВСУ в случае снятия с должности грозится уволиться через военно-врачебную комиссию.

В вечернем обращении к украинцам 29 января Зеленский не говорил о распространённой ранее информации об отставке Залужного. Он сказал лишь, что доклады о ситуации на фронте представили военные и служба разведки.

По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, союзники Киева в Европе бурно отреагировали на появившиеся слухи об отставке главнокомандующего ВСУ. В случае возможного существования указа об увольнении Залужного документ нужно уничтожить, поскольку последствия этого решения могут быть очень негативными, добавил Порошенко.

Вечером 29 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг сообщения об увольнении Залужного.