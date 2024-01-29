Киев, 29 января, 2024, 20:49 — ИА Регнум. В министерстве обороны Украины на фоне появившихся в СМИ сообщений об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовали сообщение с текстом: «Это неправда».

Mil. gov. ua Валерий Залужный

«Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, информацию об отставке Залужного ранее подтвердили, в частности, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза, действующий депутат Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

По некоторым версиям, Залужному уже сообщили об отставке, но официально указ ещё не подписан, поскольку идут «консультации» Киева с западными партнёрами. Некоторые из источников сообщили, что указ уже подписан, но ещё не опубликован. Залужному предлагали пост посла в одной из европейских стран, но он отказался, а новым главкомом ВСУ станет глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, заявляли также источники.

Издание «Страна. ua» в свою очередь обратило внимание, что неясно, какую именно информацию опровергает минобороны Украины, поскольку в сообщении самого ведомства это никак не конкретизируется.

Ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о якобы имеющем место конфликте между Залужным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако официального подтверждения эта информация не получала.