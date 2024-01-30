Лондон, 31 января, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отрицательно ответил на предложение главы киевского режима Владимира Зеленского занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится 30 января в статье британского журнала The Economist со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

Согласно публикации, вечером 29 января Зеленский встретился с Залужным и проинформировал военачальника о решении отправить его в отставку. Залужному, по утверждению источников, было предложено занять пост секретаря СНБО. Главнокомандующий ВСУ отверг инициативу украинского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января британская газета The Financial Times написала, что решение об отставке главкома ВСУ уже принято. Остаётся решить, когда это произойдет, кто займёт пост вместо Залужного. Также предстоит выяснить, примет ли генерал предложение о новой должности. При этом из-за распространившихся сообщений отставка Залужного может произойти только спустя какое-то время, добавили в издании.

В понедельник, 29 января, в своём вечернем обращении к нации глава киевского режима не упомянул об увольнении Залужного с поста главнокомандующего украинской армии.

Киевский политолог Михаил Гончар считает, что Зеленский решением уволить Залужного мог создать для себя в его лице сильного политического конкурента. По словам эксперта, украинский лидер страдает бонапартизмом и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Этому способствует и стремление главы киевского режима вступить в конфликт с командованием ВСУ, добавил Гончар.

В случае, если сведения украинских политиков и СМИ о попытке увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного правдивы, то это вскрывает серьёзный конфликт внутри элит Украины, прокомментировал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. С точки зрения эксперта, Зеленский пытался сместить Залужного на фоне прибывшей в Киев ревизионной комиссии США, члены которой намерены проверить положение дел и получить отчёты о расходовании финансовых средств, предоставленных Украине.