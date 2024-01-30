Тель-Авив, Израиль, 30 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Руководству Израиля необходимо пересмотреть свои отношения с Россией из-за позиции Москвы по конфликту в секторе Газа. Такое мнение высказал председатель партии «Еш Атид» и лидер израильской оппозиции в Кнессете Яир Лапид в разговоре с израильским порталом «Вести».

«Израиль ещё очень долго затруднится простить России и её руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — сказал Лапид.

По словам политика, РФ «однозначно» заняла сторону движения ХАМАС палестино-израильском конфликте РФ. Это выражается в заявлениях официальных лиц, а также в приёме делегаций движения в Москве, пояснил Лапид.

Лидер оппозиции добавил, что Израилю так или иначе придётся поддерживать отношения с Россией по «причинам стратегического характера», однако, по его мнению, прежних «тёплых» отношений между Москвой и Тель-Авивом не будет.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Вместе с тем 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины.

Кроме того, 28 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва посылает сигналы Израилю о необходимости поиска мирного решения ближневосточного конфликта. Глава МИД РФ пояснил, что если Газу уничтожат, то это приведёт к катастрофе на долгие десятилетия или столетия.