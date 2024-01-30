Киев, 30 января, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 29 января предложил главкому украинской армии Валерию Залужному освободить добровольно пост. При этом украинский лидер не предложил ему другой значимой должности. О кадровых изменениях написал ряд украинских СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

Издания отмечают, что Залужный не писал и не намерен писать рапорт об отставке.

«Для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова», — напомнило издание «Зеркало недели».

По мнению авторов издания, отставка Залужного будет «лишь первым звеном» в цепочке кадровых изменений в командовании вооруженных сил Украины и политическом руководстве страны.

Как сообщало ИА Регнум, сообщения о возможной отставке главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного свидетельствуют о борьбе за власть в стране, не исключено, что может дойти до военного переворота. Об этом сказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

В вечернем обращении к украинцам 29 января Владимир Зеленский не говорил о распространённой ранее информации об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.